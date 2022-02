OPSPORINGSBERICHT. Politie nog op zoek naar deze 27 personen in kader van rellen en plunderingen in Luik

Nederland­se afhaal­dienst wil nog dit jaar 750 'buurtpun­ten' in ons land installe­ren om pakjes te laten leveren

De Nederlandse afhaaldienst ViaTim wil nog dit jaar ook in ons land 750 'buurtpunten' openen om pakjes te leveren. Zo moet een netwerk ontstaan van buurtbewoners die tegen een kleine vergoeding bestellingen in ontvangst nemen en eventueel later alsnog aan huis leveren. Het concept slaat aan in Nederland, waar vandaag zowat 600 deelnemers meer dan 250.000 pakketten per maand afhandelen.

