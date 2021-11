Opslag voor 450.000 werknemers: check hier of jij tot sector behoort die op hoger loon mag rekenen

De hoge inflatie zorgt ervoor dat de lonen in ons land stevig meestijgen, met dank aan de automatische indexering. Voor de meer dan 400.000 bedienden van het paritair comité 200 - de grootste groep bedienden in ons land - zal die indexering in januari uitkomen op 3,56 procent. Dat becijferde hr-dienstverlener SD Worx. Een definitief cijfer wordt volgende maand verwacht.