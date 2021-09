Opruimen van 160.000 ton afval na overstromingen in Luik van start gegaan

Op stap met de plunderpa­trouil­le in Pepinster: “Ze stelen zelfs terwijl ze zogezegd helpen opkuisen”

2 augustus Al tien dieven werden in de politiezone Vesdre op heterdaad betrapt bij het leeghalen van huizen na het noodweer. Bijna allemaal komen ze van ver: traag rijdend in camionettes speuren ze de donkere straten in Verviers en Pepinster af. Onze reporter ging mee op pad met de politie, die elke nacht 80 agenten inschakelt om plunderaars te vatten. "Er zijn tegenwoordig haast meer agenten dan bewoners in ons dorp."