Opruimen niet zonder gevaar in overstroomde gebieden: “Let op voor brandwonden door gevaarlijke stoffen in water”

Zonnige nationale feestdag met temperatu­ren tot 26 graden

21 juli Het wordt vandaag zonnig en vrij warm met enkele stapelwolken in de namiddag, met maxima van 21 tot 26 graden. Morgen en vrijdag kunnen we nog altijd genieten van vrij warm zomerweer met maxima rond of boven de 25 graden. In het weekend en begin volgende week is het wisselvallig met soms felle buien en lokaal onweer. Geleidelijk wordt het dan ook wat minder warm. Dat meldt het KMI.