OPROEP. #zorgvoorlicht komt terug: we gaan op zoek naar De Mooiste Lichtstraat van Vlaanderen!

Overtuig ons waarom we jouw lichtstraat in beeld moeten brengen. Dat doe je door foto’s en video’s in te zenden en ons uit te leggen wat jullie straat of buurt verbindt. Laat dus zeker hieronder je gegevens achter. Want eens je ons over de streep getrokken hebt, mag je een telefoontje verwachten. Uiteindelijk komen we in de 14 mooiste en warmste straten van Vlaanderen filmen.