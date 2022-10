OPROEP. Zijn ook jullie profielfoto’s op Smartschool verwijderd?

Boechout Uitslaande brand treft drie woningen en kinderdag­ver­blijf in Boechout: “We mochten nog juist onze honden in veiligheid brengen”

In de Alexander Franckstraat in Boechout is dinsdagmiddag brand uitgebroken in een woning. Het vuur werd al gauw uitslaand en verspreidde zich over een aantal huizen. Ondertussen is de situatie onder controle, maar de schade aan de getroffen huizen is enorm. Ook een kinderdagverblijf op de hoek bleef niet gespaard. Gelukkig raakte niemand gewond. “Toen ik aankwam zag ik juist de vlammen overslaan naar onze woning.”

4 oktober