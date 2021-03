OPROEP. Zien u en uw tieners de paasvakantie in het water vallen?

Onze opinie. Laks is de politiek, die nu luidop droomt van terugkeer­mo­men­ten op de werkvloer

9:01 Zoals de zee opkomt en weer wegtrekt. Eb en vloed. Daar doet deze pandemie aan denken. Voor de derde keer is het alle hens aan dek. De stijging was voorspeld. In alle modellen van rekenwonders Niel Hens en Nicholas Franco zagen we de curve eind maart naar boven knikken. Maar door de luide pleidooien voor het vieren van de teugels, viel die voorspelling hier en daar in dovemansoren. Niet helemaal onbegrijpelijk. Die derde golf is al te vaak aangekondigd.