OPROEP. Wordt uw behandeling of operatie uitgesteld?

Alweer stralende lentedag: kwik klimt tot 25 graden

8:00 De zon schijnt volop vandaag en het wordt opnieuw uitzonderlijk zacht met temperaturen van 19 tot 24 graden, of hier en daar mogelijk 25 graden. In de loop van de namiddag is er aan de kust kans op een zeebries, aldus het KMI.