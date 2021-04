OPROEP: werd u het voorbije coronajaar gepest op het werk?

Het voorbije jaar gingen we massaal telewerken, maar toch bleef pesten op het werk ook in volle coronacrisis een enorm probleem. Voor een reportage zijn we op zoek naar mensen die het voorbije jaar slachtoffer werden van pesterijen op de werkvloer. Ontpopte uw baas zich tot een helse micromanager sinds u van thuis uit werkt, ontdekte u dat er over u werd geroddeld via mail of Slack, of werd u bewust niet uitgenodigd voor belangrijke Zoom-gesprekken?