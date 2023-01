OPROEP. Welk medicijn vindt u niet meer in de apotheek?

Waarom Dubai het beloofde land is voor belasting­ont­dui­kers en (drugs)criminelen

Van een veilige thuishaven gesproken: je mag in ons land tegenwoordig geen strafblad of celstraf meer riskeren of je dreigt er meteen mee naar Dubai te vluchten. Als je er àl niet lang naartoe bent getrokken. Zie Temptation Megan, na haar recente belastingperikelen. En zie ook Othman El B., de vermeende drugsbaron die er al jaren vertoeft als ‘handelaar in luxehorloges’. Wat maakt deze woestijnoase de gedroomde vluchtroute voor foute blingblingtypes? “Er worden nooit vragen gesteld over je geld.”

25 januari