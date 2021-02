OPROEP. Welk ‘folieke’ kocht u dankzij corona?

De coronacrisis had een impact op onze spaarcenten, zo weten we. Voor heel wat gezinnen in de negatieve zin, maar voor sommige mensen dikte het spaarboekje fameus aan. En daar valt wel wat mee te doen. Wij zoeken lezers die met naam en foto willen getuigen over wat ze dankzij corona met die spaarcenten hebben kunnen aankopen. In ‘t kort: welk ‘folieke’ kocht u aan met het geld dat u extra kon sparen? Een mobilhome, die anders altijd een droom zou blijven? Een nieuwe veranda? Of misschien iets niet materieel? Opvallende verhalen mogen naar celien.moors@dpgmedia.be. Vergeet uw gsm-nummer niet.