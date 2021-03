OPROEP. Wat wil u graag weten over de coronavaccins?

Hoelang overleeft CEO bpost nog? “Dinsdag in de Kamer moet hij zijn beslissen­de gevecht voeren”

11 maart Hoeveel krassen kan een blazoen verdragen? Dat is de vraag, nu het aanblijven van bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet (53) ter discussie staat. Er zijn de tegenvallende jaarcijfers, de gecrashte beurswaarde, de vaudeville van pakjes die bleven liggen in de tweede coronagolf, maar de olifant in de kamer blijft dezelfde: het onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit naar prijsafspraken in de beveiligingssector, toen Van Avermaet de Belgische tak van G4S leidde. “Dinsdag in de Kamercommissie moet hij zijn beslissende gevecht voeren.”