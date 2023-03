OPROEP. Wat is jouw ervaring als lgbtqia+ in de moslimgemeenschap?

In Antwerpen heeft zaal De Roma in Borgerhout het evenement Queer Iftar op 31 maart geannuleerd om veiligheidsredenen. Het was de bedoeling om een veilige ruimte te creëren voor moslims uit de lgbtqia+-community om een iftar te vieren, de maaltijd die moslims mogen nuttigen na zonsondergang. Maar een reeks van bedreigingen - het is niet duidelijk uit welke hoek die kwamen - noopte de organisatoren om het initiatief af te gelasten. Dat is een spijtige zaak voor niet-hetero’s uit de moslimgemeenschap. Voor hen is het lang niet evident om zich te outen.