OPROEP. Wacht jij al maanden op psychische hulp voor jouw kind?

Update Brand op Oude Markt in Leuven, vrouw van 38 zwaarge­wond

In de nacht van zondag op maandag is brand ontstaan in een pand aan de Oude Markt in Leuven. Het gaat om het gebouw waarin café De Prof gehuisvest is. Dat werd aan onze redactie gemeld en is door de Leuvense politie bevestigd. Een 38-jarige vrouw raakte zwaargewond bij het incident.

26 december