OPROEP. Tussen 16 en 18 jaar oud en met vrienden een reis geboekt naar feestbestemming?

Statistie­ken herbere­kend: vaccinatie­graad 65-plus­sers daalt van 99,98 procent naar 94 procent

2 juni Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een wijziging doorgevoerd in de berekening van de vaccinatiegraad in Vlaanderen. Voortaan telt de leeftijd die een gevaccineerde had op 1 januari 2021 om die persoon in een leeftijdsgroep in te delen, aangezien de bevolkingscijfers ook van die dag zijn. Daardoor is het aandeel 65-plussers dat al een coronavaccin kreeg gedaald van 99,98 procent naar iets meer dan 94 procent. Ook Sciensano zal zijn cijfers aanpassen, al kan dat nog een week duren.