OPROEP. Spaart u uw vakantiedagen op door corona?

Burgemees­ter Close over La Boum 3: "We willen niet werken met mensen die enkel provoceren"

10 mei Op de gemeenteraad van de stad Brussel is vanavond nog eens teruggekomen op het verboden feest La Boum 2 in het Ter Kamerenbos op zaterdag 1 mei. Tegelijkertijd werd er al vooruitgeblikt over de officiële aanvraag voor La Boum 3. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) maakte duidelijk dat hij enkel met professionals wil werken als het evenement toegelaten wordt.