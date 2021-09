OPROEP. Overleefde u ternauwernood een val van uw paard?

Voka-baas niet meer tegen kernuit­stap: "Als er gascentra­les komen, dan moeten die ook in Vlaanderen staan”

6:47 De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka roept de partijen van de federale en de Vlaamse regering op om de polarisatie over de kernuitstap te stoppen en een beslissing te nemen in volledige transparantie. “Als er gascentrales komen, dan moeten die ook in Vlaanderen staan”, zegt voorzitter Wouter De Geest in een gesprek met De Tijd.