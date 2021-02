OPROEP. Oude postzegels zijn straks niet meer geldig: wat doet u met uw voorraad?

Binnenland Vlaams Belang klaagt fraude en belangen­ver­men­ging bij lokale besturen aan

22 februari Sinds 1 januari 2019 werden 13 klachten ingediend tegen lokale besturen over fraude en maar liefst een 100-tal klachten geregistreerd over belangenvermenging. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Lokale Besturen Bart Somers (Open Vld) op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “Politiek is dus nog steeds in hetzelfde bedje ziek, ook op lokaal vlak”, klaagt Vlaams Belang aan in een persbericht.