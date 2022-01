OPROEP: Ook uw schoolkind getroffen door ‘isolatie- en quarantaine-estafette’?

De isolatie- en quarantaineregels in het onderwijs blijven ouders zorgen baren. Met een beetje pech blijven lagereschoolkinderen door de regels na besmetting twee weken van school. Zodra er vier positieve gevallen in een week zijn, moet een klas immers worden gesloten, zo stelt de regel voor kinderen tot 12 jaar. Iedereen, leerkracht inbegrepen, moet dan voor vijf dagen in quarantaine, zonder uitzondering voor wie na zeven dagen thuisisolatie net is hersteld. Naast leerachterstand bij het kind zorgt dit niet zelden voor alweer een hoop agendagepuzzel bij ouders. Herkent u deze ‘estafette’ van quarantaines in uw gezin, en wil u hierover getuigen? Laat dit dan meteen weten via sven.ponsaerts@dpgmedia.be. Vergeet zeker niet uw telefoonnummer te vermelden.