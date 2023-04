OPROEP. Ongeval met vluchtmisdrijf: wat als er wel onmiddellijk hulp was geboden?

Benzinewa­gens vallen stil na tankbeurt met Super 98 in Harelbeke: “Vijf minuten later begon mijn auto te trillen”

Na het tanken bij het Gabriëls-station aan de Gentsesteenweg in Harelbeke zijn vrijdag minstens drie wagens op benzine in panne gevallen. De automobilisten vermoeden dat er water in hun brandstof is terechtgekomen. Bij Gabriëls lieten ze ondertussen stalen nemen. Analyses door de leverancier moeten duidelijk maken of het probleem bij hen ligt.