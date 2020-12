OPROEP. Maak jij je als leerkracht zorgen over je leerlingen?

Baby overleden nadat mama alleen bevalt in Luik

17 december Een baby is woensdagavond rond 23.30 uur dood verklaard nadat de moeder alleen was bevallen in haar huis in Luik. Dat meldt La Dernière Heure donderdag. Er is een onderzoek naar doodslag geopend, is van een goede bron vernomen. Het parket van Luik weigert elke commentaar.