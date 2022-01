OPROEP. Legde jij coronapositief examens af?

Huismus is opnieuw meest getelde vogel in Vlaamse tuinen

De huismus was de meest gespotte vogel in de Vlaamse tuinen tijdens het afgelopen Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt. Het erepodium is overigens ongewijzigd tegenover vorig jaar: huismus, gevolgd door de koolmees en op de derde plaats de vink. Dat meldt de natuurorganisatie maandag in een persbericht.

12:40