OPROEP. Kranige 90-plussers gezocht die willen vertellen over hun jeugd tijdens WOII

Nog maar twee groene reisbestem­min­gen voor Belgen

18:08 Er zijn voor Belgen nog maar twee groene reisbestemmingen: de Kroatische provincie Istrië en het eiland La Palma in de Spaanse Canarische Eilanden. Daarnaast werden ook heel wat oranje zones in onze buurlanden opgeschaald naar rode gebieden, waarvoor het afgeraden is om ernaartoe te reizen. Dat blijkt woensdag uit een update van de kleurcodes op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.