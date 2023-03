OPROEP. Kan u op uw werk (middag)dutjes doen in een aparte ruimte?

België bengelt onderaan Europese ranglijst door trage 5G- en glasvezel­uit­rol

Van alle Europese landen scoort België het slechtst wat connectiviteit betreft in de digitale ranglijst (DESI) van de Europese Commissie. Toch is de kwaliteit van de vaste en mobiele telecomnetwerken in België "goed tot zeer goed", concludeert regulator BIPT in een woensdag gepubliceerde studie.