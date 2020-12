OPROEP. Jong, gezond en toch ziek door corona

Het coronavirus is een gek beestje: de ene maakt ongemerkt een besmetting door, de ander ervaart maanden later nog steeds klachten. Voor een reportage in ‘Het Laatste Nieuws’ zijn we op zoek naar (ex-)coronapatiënten die over hun besmetting willen getuigen. Specifiek zoeken we (jonge) mensen zonder onderliggende aandoeningen, die toch besmet raakten en zich nooit hadden kunnen inbeelden dat Covid-19 hen zo zwaar zou treffen. Hoe smaak- en geurzin pas recent of nog steeds niet terugkeerden, of hoe sporten een paar maanden na besmetting nog steeds niet kan. Wie zijn of haar verhaal wil delen, en ook in de krant wil getuigen met naam en foto, mag mailen naar celien.moors@dpgmedia.be.