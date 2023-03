OPROEP. Hoeveel uur studie (of kortere schooldagen) heb jij door het lerarentekort?

Nog altijd zijn er leerlingen die het al weken of maanden zonder Frans, wiskunde of biologie moeten doen omwille van het nijpende lerarentekort. Het is een oud zeer, maar de buil blijft etteren. Leerlingen spenderen uren in de studie, mogen vroeger naar huis of starten hun schooldag later: niet alleen ouders klagen erover, óók leerlingen. Sommigen willen zich voorbereiden op ingangsexamens en missen zo bepaalde competenties. Of ze willen stage volgen in het buitenland, maar hebben geen of onvoldoende kennis van het Frans of Engels.