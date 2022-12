OPROEP. Hoeveel meer verstookt u tijdens deze winterprik?

Het vroor de voorbije dagen de stenen uit de grond en dat had natuurlijk onvermijdelijk ook een grote invloed op onze energiefactuur. Want de verwarming uit laten, was natuurlijk geen optie. Maar hoeveel meer zal deze winterprik ons kosten? Wij rekenen het graag voor u uit.