OPROEP. Hoe beïnvloedde corona uw financiën?

Luna en Lady zijn (veel) te dik en da’s eerder gevaarlijk dan gezellig

8:57 “Ons Minoes is niet te dik. Ze heeft gewoon véél vacht.” Toch weegt meer dan de helft van de honden of katten in ons land (veel) te veel. Niet alle baasjes beseffen dat of zien er de ernst van in, want is een dikke kater niet vooral een gezellige kater?