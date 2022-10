OPROEP. HLN zoekt medewerkers in callcenters van energieleveranciers

Luchthaven Charleroi dicht voor vertrekken­de vluchten door staking, tientallen reizigers weigeren te vertrekken

De luchthaven van Charleroi is sinds 16 uur gesloten voor passagiers die op reis vertrekken. Aanleiding is een gebrek aan beschikbaar veiligheidspersoneel als gevolg van een stakingsactie. De directie onderstreept dat er voor de aankomende vluchten geen gevolgen zullen zijn. Sinds deze ochtend al heerst chaos op de luchthaven. Het is de bedoeling dat de luchthaven dinsdagochtend opnieuw volledig operationeel is.

17 oktober