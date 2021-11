OPROEP. HLN zoekt kwieke 95-jarigen, zoals de Queen

ASSISEN. Vriend helikopter­bruid: “Ge zult erover in de gazet lezen. Ik stop niet tot er doden zijn”

Op normale snelheid. In slow motion. Lange versie. Korte versie. Met extra belichting. De jury kreeg vandaag eindeloos en in alle mogelijke formaten het filmpje te zien van de steekpartij die het leven kostte aan Andy Vandereyt. Vooral op de laatste, uitvergrote versie was akelig goed te zien wat er in die natte en koude winternacht begin december 2018 gebeurde.

