OPROEP. Gras en onkruid groeien explosief door natte zomer: hoe ziet dat eruit in jouw gemeente?

De uitzonderlijk natte zomer zorgt voor een explosieve groei van gras, planten en onkruid. De groendiensten hebben de handen meer dan vol. Verschillende gemeenten zetten extra mankracht in om de achterstand op vlak van groenonderhoud weg te werken, maar dat lijkt niet overal het geval. Lijkt onkruid jouw buurt volledig te overwoekeren? Stuur je videobeelden dan door via video@hln.be of via WhatsApp op het nummer +32 474 74 65 02.