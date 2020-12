OPROEP. Ging jij verpleegkunde studeren door corona?

In het academiejaar 2020-2021 is het aantal studenten verpleegkunde in Vlaanderen gestegen met 7,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Voor een reportage in onze krant zijn we op zoek naar studenten verpleegkunde die door corona voor deze studie kozen. Misschien had je eerst een andere studie voor ogen of schoolde je je op latere leeftijd om. Of overleed een naast familielid aan Covid-19 en wil je daarom het verschil maken. Wie zo’n bijzondere reden heeft om dit coronajaar verpleegkunde te studeren, mag mailen naar celien.moors@dpgmedia.be. Vergeet je telefoonnummer niet.