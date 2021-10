OPROEP. Gevaccineerd en geen probleem mee dat vrienden of familie dat niet zijn?

Waar is de coronapas nodig en hoe geraak ik eraan?

Vanaf maandag 1 november moeten we het zogenaamde Covid Safe Ticket (CST) of de coronapas ook in Vlaanderen onder meer in restaurants tonen om binnen te mogen. Waar moet dat nog allemaal? Wat is het CST precies? Hoe werkt het? En hoe kan je de coronapas verkrijgen, ook als je minder computer- of smartphonevaardig bent? U leest het hier.

27 oktober