OPROEP. De Zeven Vragen aan Sammy Mahdi: stel hier jouw vraag aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie

In ‘De Zeven Vragen’ stelt Hannelore Simoens een politicus ook die vragen die misschien niet altijd gesteld worden in een traditioneel politiek interview. Van een hartverscheurend dilemma, over een meer intieme vraag tot een harde politieke noot die gekraakt moet worden. Sammy Mahdi is de zoon van een Irakese vader en een Vlaamse moeder. Hij studeerde politieke wetenschappen aan de VUB en behaalde een master internationaal en Europees recht. In 2019 werd hij nipt geen voorzitter van CD&V, maar intussen is hij wel aan de slag als staatssecretaris voor Asiel en Migratie.