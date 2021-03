OPROEP: Bent u leerkracht die deze week toch digitaal lesgeeft?

Ieper Klaroeners spelen onder Menenpoort voor overleden medewerker Last Post

28 maart In Ieper werd zaterdag afscheid genomen van Jacky Platteeuw, een van de drijvende krachten achter de Last Post. Onder de Menenpoort hield de rouwwagen halt, waar de klaroeners de Last Post speelden als eerbetoon.