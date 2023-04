OPROEP. Bent u ‘bruggepensioneerd’ en zoekt u wél of geen job?

Bent u ‘met brugpensioen’ en zoekt u nog een job? Of hebt u in uw hoofd al afscheid genomen van de arbeidsmarkt, zoals professor Stijn Baert vaststelde? En vooral: wilt u in de krant getuigen waarom u wel/geen werk zoekt? Laat het ons in dat geval zeker weten via 4040. Dank alvast.