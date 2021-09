OPROEP. Bent u al voor 11 euro naar de psycholoog geweest?

Hoofd van Brusselse gezond­heids­in­spec­tie: "Situatie in Brusselse scholen is zelfde als vorig jaar, toen er nog geen vaccin was”

14:01 De coronabesmettingen in het Brussels Gewest zijn het grootst in de leeftijdscategorie van tien tot negentien jaar en dat zorgt ervoor dat opnieuw verschillende klassen in het onderwijs in de hoofdstad moeten sluiten. Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, ziet geen beterschap tegenover vorig jaar, toen er nog geen vaccin was.