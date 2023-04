OPROEP. Ben jij ook peter/meter van het kind van je ex?

Zanger Niels Destadsbader is peter geworden van Dréetje. Dat is bijzonder omdat het de dochter betreft van zijn ex Nele, met wie Niels zes jaar samen was en vier jaar heeft samengewoond. Overeenkomen met een ex-geliefde is nobel, maar vragen of die persoon peter of meter wil worden, is toch een opmerkelijk engagement. Niels zegt dat hij met al zijn exen een goeie band heeft en werd twee jaar geleden al een eerste keer peter van het kind van een ex.