OPROEP. Alleenstaand en geen tafel om bij aan te schuiven met kerst?

Circusfami­lie en hun dieren wegens corona al maanden gestrand op Belgische parking

27 november Circus Zavatelli, een Frans familiecircus dat ook in ons land toert, zit door het coronavirus bijna volledig aan de grond. Sinds maart kwamen er amper inkomsten binnen. De 23 medewerkers zitten zonder werk en het geld om eten te kopen voor de circusdieren is bijna op. Ook twee andere circussen van dezelfde groep zitten in zak en as. Ze kamperen al maanden op een parking in Gembloux in de provincie Namen.