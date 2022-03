Oprichter ‘Steun Oekraïne’ geschokt door vragen van alleenstaande mannen: "Graag leuke, mooie, intelligente en verzorgde Oekraïense vrouw”

Andy de Schipper uit Zelzate beheert de Facebookpagina ‘Steun Oekraïne’. Hij is geschokt door verschillende privé-berichten die hij al kreeg. “Alleenstaande mannen stellen zich kandidaat om een mooie, intelligente en verzorgde Oekraïense vrouw op te vangen”, zegt hij in een bericht op zijn Facebookpagina. “Het getuigt van hersenloze geilheid om ons als datingbureau te gebruiken.”

Andy de Schipper schoot al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in actie. Hij zette de Facebookpagina ‘Steun Oekraïne’, met al zo’n 3.000 leden, op. Ook reed de Schipper al naar de Pools-Oekraïense grens om vluchtelingen te helpen.

Over het algemeen willen de leden die de Facebookpagina volgen de vluchtelingen vooral helpen en opvangen. “Maar toch zijn er ook mensen met minder goede bedoelingen”, dat vertelde de Schipper aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. De laatste tijd kreeg hij privé-berichten van alleenstaande mannen die een “mooie, intelligente en verzorgde” Oekraïense vrouw willen opvangen. “Maar daarvoor zijn ze bij ons aan het verkeerde adres.”

Geen datingbureau

“Je bent ziek, misselijkmakend ziek om mij dergelijke verzoeken te sturen. Soms staan er zelfs wensen bij als ‘eerlijk en oprecht, of liefst zonder kind, of kind geen probleem’. Het getuigt van hersenloze geilheid om ons als datingbureau te gebruiken”, reageert de Schipper scherp op de mannen die hem dergelijke berichten sturen in een post op zijn Facebookpagina.

Ondertussen zijn er al zo’n 200 opvanglocaties gevonden via ‘Steun Oekraïne’. “We werken met vrijwillige social media-managers, call centers, dokters en advocaten. Voorlopig is het klein genoeg om via de telefoon en op buikgevoel te screenen. Zodra het groter wordt, kan het moeilijker worden. In elk geval zijn we van plan “vrouw zonder man”, niet naar “man zonder vrouw” te sturen”, zegt de Schipper.

“Ik roep iedereen op om deze signalen - als je ze kent in je omgeving - te melden. En als dat bij de officiële instanties niet kan, meld ze dan bij ons. We gaan anoniem met je informatie om. Geef deze hufters geen kans”, besluit hij nog.

