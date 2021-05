Oprichter had steungroep Jürgen Conings al enkele dagen verlaten: “Inhoud strookte niet meer met mijn idealen”

Jürgen Conings is intussen al negen dagen spoorloos, en sinds gisteren is de voortvluchtige militair ook op Facebook niet meer terug te vinden. De socialemediagigant haalde zowel zijn persoonlijke profiel als zijn fitnesspagina 'Your goal is my mission' - waarop hij militaire bootcamps aanbood in Dilsen-Stokkem - offline. Ook de Facebook-groep 'Als 1 achter Jürgen' is verwijderd van het platform. De pagina telde bijna 50.000 leden, die afgelopen weekend nog enkele protestmarsen organiseerden in Maasmechelen om hun steun te betuigen aan de voortvluchtige militair.