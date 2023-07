Oppositiepartijen zien in mislukte fiscale hervorming bewijs dat “België niet werkt”: “Ook niet met degenen die zeggen dat ze in dat project geloven”

De regering is er niet in geslaagd om voor het zomerreces een akkoord te sluiten over de fiscale hervorming. Het ongenoegen is groot bij onder meer oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens hen is het tijd voor vervroegde verkiezingen. Ook N-VA ziet in de mislukte fiscale hervorming het bewijs dat België niet werkt. PS, Ecolo en Groen wijzen op hun beurt met de vinger naar MR. “Zes partijen hadden een akkoord kunnen vinden, maar 1 partij heeft het been stijf gehouden en wilde geen millimeter toegeven", aldus Petra De Sutter (Groen).

Vlaams Belang

Nu de federale regering er niet in geslaagd is een fiscale hervorming overeen te komen, is het tijd voor vervroegde verkiezingen, en om België op te doeken. Dat zegt Kamerlid Wouter Vermeersch van oppositiepartij Vlaams Belang. “De ambitieus gestarte Vivaldi-regering zou gaan aantonen hoe goed België werkt. En hoe goed dat is, kan iedereen nu zien”, zegt hij.

Om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, zijn hervormingen nodig van de belastingen, de arbeid en de pensioenen, stelt Vlaams Belang. “Het eerste wordt tegengehouden door de MR, het tweede en het derde door de PS. In dit land is niets meer mogelijk en het drama is dat de Vlamingen hierdoor meegesleurd worden in het Belgische schuldenmoeras”, zegt Wouter Vermeersch. “België is op, en het is dan ook symbolisch dat dit fiasco zich voordoet aan de vooravond van 21 juli.”

Hij herinnert aan de woorden van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die zei dat zijn partij in de federale regering blijft geloven, “toch zolang ze akkoorden kan blijven maken”. Vlaams Belang pleit na de mislukte fiscale hervorming dan nog voor vervroegde verkiezingen, en vraagt Vooruit zich daarbij aan te sluiten.

Nog volgens Vlaams Belang deelt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in de klappen. “Zijn partij heeft werkelijk geen enkel gewicht in deze regering”, zegt fractievoorzitter Barbara Pas. “Al van bij de aanvang van Vivaldi vragen we ons af wat de meerwaarde van CD&V in deze regering is. Noch op asiel en migratie, nog op het vlak van onze veiligheid en binnenlandse zaken, noch op communautair en fiscaal vlak kreeg de partij een deuk in een pak boter geslagen. Het palmares van die partij in deze regering is nul.”

N-VA

Het is de linkerzijde in de federale regering die met de vinger moet worden gewezen voor het mislukken van de fiscale hervorming. Dat stelde N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover in De Ochtend (Radio 1). “De regering was veroordeeld tot een taxshift, niet tot een belastingvermindering, en dan moest iemand de rekening betalen. Maar men wilde de ogen sluiten voor het feit dat bepaalde groepen meer belastingen gingen moeten betalen.”

De fiscale hervorming die nu afgesprongen is, had gefinancierd moeten worden via een activeringsbeleid, zodat meer mensen bijdragen aan de belastinginkomsten van de overheid, betoogde De Roover. “Maar de linkerzijde (in de regering, red.) wilde die richting niet uitgaan, de PS heeft haar voet dwars gezet. En Open VLD is niet in staat arbeidsmarkthervormingen uit te voeren. Dan zit je in de fuik van de linkerzijde waarbij enkel nog belastingverhogingen mogelijk zijn.”

Peter De Roover (N-VA)

Net als Vlaams Belang vindt N-VA dat de saga aantoont dat België niet werkt, “ook niet met degenen die zeggen dat ze in dat project geloven”, aldus De Roover. Hij herhaalt het pleidooi van zijn partij om het land op die manier te hervormen dat Vlaanderen en “de linkerzijde in Wallonië” elk hun eigen beleid kunnen voeren - Wallonië “uiteraard niet op de kosten van de Vlamingen”.

“Als we erin slagen in de toekomst dat linkse blok niet meer aan het Vlaamse been te hebben, kunnen we de hervorming doorvoeren, zoals de MR die wil”, verwees De Roover naar de Franstalige liberalen, die van de andere partijen in de regering de schuld krijgen van de mislukking. “In Vlaanderen zijn we het er in grote mate mee eens”, zei De Roover over de voorstellen van de MR.

Ecolo, PS en Groen wijzen met de vinger naar MR

Georges Gilkinet (vicepremier van Ecolo) wijst - zonder de MR bij naam te noemen - met de beschuldigende vinger naar een van de coalitiepartners. “Het is een gemiste kans om ons fiscale systeem te verbeteren, door de lage en middenlonen te verhogen en positief gedrag voor de planeet aan te moedigen, dankzij een grotere bijdrage van kapitaalinkomsten. Om afspraken te maken, heb je zeven partners nodig in deze regering. Maar een van de partners was weigerachtig, ondanks de prijzenswaardige inspanningen van de minister van Financiën en de premier”, verklaarde hij.

Op een gegeven moment moet je een mislukking accepteren. Het is geen gemakke­lijk moment, maar het betekent niet het einde van de regering Pierre-Yves Dermagne (PS)

Ook PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne legt de schuld bij MR. Volgens Dermagne gingen de eisen van de Franstalige liberalen verder dan het regeerakkoord. “Het ging om een belastingverschuiving” en niet om een “belastingverlaging”, zoals de MR eiste. De verschuiving zou zijn van het belasten van arbeid naar het belasten van voornamelijk vermogen en rijkdom, net als consumptie. “Maar de MR heeft deze logica in twijfel getrokken, met name door te besparen op werkloosheidsuitkeringen”, merkt Dermagne op, die stelt dat die voorstellen niet binnen de krijtlijnen lagen.

“Op een gegeven moment moet je een mislukking accepteren. Het is geen gemakkelijk moment, maar het betekent niet het einde van de regering”, voegt hij eraan toe. “Maar we zullen waakzamer zijn bij toekomstige onderhandelingen. De maskers zullen sneller af moeten.”

Petra De Sutter (Groen)

Ook Groen-vicepremier Petra De Sutter legt de schuld voor het mislukken bij de Franstalige liberalen van de MR. “Wat de MR eigenlijk wou, was een niet-gefinancierde oefening die de begroting alleen nog erger in het rood zou brengen, waarbij er misschien later door arbeidsmarktmaatregelen terugverdieneffecten zouden komen. Dat is gewoon fictie”, zei De Sutter in De Ochtend (Radio 1). “Zes partijen hadden een akkoord kunnen vinden, maar 1 partij heeft het been stijf gehouden en wilde geen millimeter toegeven”, zegt De Sutter. “Voor een hervorming van 2 miljard euro heb je geld nodig, maar daarop blokkeerde het totaal voor de MR.”

Volgens De Sutter was het oorspronkelijke voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om te sleutelen aan de btw-tarieven evenwichtig, maar werd het tijdens de onderhandelingen toch van tafel geveegd. “Dan zit je met voorstellen waarbij de btw zou gaan stijgen, maar daarop stelden verschillende partijen hun veto. Dan zit je natuurlijk met een probleem van financiering. Er werd gezocht naar het sluiten van achterpoortjes, het aanpakken van de fiscale gunstregimes, (het belasten van) de grootste vermogens... Maar dat leek voor de MR onmogelijk.”

De mislukte hervorming is een “gemiste kans”, maar betekent volgens De Sutter niet dat de regering nu in crisis is. “We moeten gewoon vaststellen dat het gewoon niet lukt met een van de zeven partijen op een punt dat voor haar heel belangrijk is. Dat kun je niet anders dan gewoon de pagina omslaan.”

Open Vld

“Jammer dat na akkoord kerncentrales en pensioenen een derde federaal akkoord over fiscale hervorming niet mogelijk bleek”, schrijft waarnemend Open Vld-voorzitter Tom Ongena op Twitter. Volgens hem is het een gemiste kans om de lasten op arbeid te verlagen en werken beter te belonen. “Maar we passen voor begrotingsavonturen.”

Voka

Terwijl de federale regering de hoop op een fiscale hervorming heeft opgegeven, blijft Voka aandringen op maatregelen die de Belgische concurrentiekracht vrijwaren. “De verlenging van de verlaging van de werkgeversbijdragen moet na het zomerreces terug op de regeringstafel”, zo zegt het Vlaams netwerk van ondernemingen woensdag in een persbericht.

“Uit tal van economische cijfers en enquêtes blijkt dat de concurrentiekracht van onze bedrijven, en zeker van de industrie en energie-intensieve bedrijven, zwaar onder druk staat” zegt Voka-bestuurder Hans Maertens. “We krijgen ook steeds meer en ernstige signalen van onze bedrijven en sectoren dat we op een moeilijke tweede jaarhelft en 2024 afstevenen.”

De organisatie “betreurt het dat er geen verdere stappen gezet konden worden in arbeidsmarkthervormingen om zo de werkzaamheidsgraad op te krikken”. Voka hoopt nog steeds dat de regering werken lonender zal maken via fiscaliteit.