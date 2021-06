Oppositiepartij PVDA mag dan toch deelnemen aan onderzoekscommissie rond PFOS-vervuiling

Slechts 384 inspraakre­ac­ties over nieuwe Vlaamse stralings­nor­men 5G

5:28 De Vlaamse overheid heeft maar 384 inspraakreacties gekregen tijdens de publieke consultatieronde over de nieuwe stralingsnormen om 5G mogelijk te maken. Dat is veel minder dan in andere openbare consultaties die over heel Vlaanderen worden georganiseerd. De meeste reacties gaan over de impact van straling op de gezondheid. Dat meldt minister van Omgeving Zuhal Demir. Volgens de N-VA-minister was de gezondheid ook de eerste prioriteit bij het opmaken van de normen.