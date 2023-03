Oppositie wil vandaag al Vlaams Parlement bij elkaar roepen over stikstofdossier: “Grootste crisis ooit”

Nieuwe bilaterale gesprekken over stikstof: brengt ‘deblokke­rings­voor­stel’ uitzicht op landing?

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) voert zondag opnieuw bilaterale gesprekken in het stikstofdossier. Samen met minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse regeringsleider een soort 'deblokkeringsvoorstel' uitgewerkt. Wat er precies in dat voorstel staat, is onduidelijk. Jambon wil zijn kernkabinet naar verluidt pas opnieuw samenroepen als er uitzicht is op een beslissing. Wat er precies gebeurt als Jambon zijn zelfgekozen deadline van vandaag niet haalt, weet niemand.