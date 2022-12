Oppositie vraagt onderzoek naar verdeling Vlaamse Veerkracht-subsidies: “Wat kabinet Crevits deed, is niet normaal”

Vorig jaar verdeelde de Vlaamse regering 120 miljoen euro belastinggeld onder universiteiten en onderzoekscentra. Dat gebeurde in het kader van het ‘Vlaamse Veerkracht’-programma waarmee de regering-Jambon de Vlaamse economie wou doen opleven na de coronacrisis. Het geld kwam van Europa en was bedoeld voor de financiering van grote infrastructuurprojecten zoals de installatie van nieuwe labo’s, apparatuur en testruimtes.

Druk gezet

Het Laatste Nieuws ontdekte dat de verdeling van het geld niet gebeurde via een open oproep, maar dat het vooral een kwestie was van politieke lobbying. In een dossier van 3 miljoen euro is zelfs druk gezet op ambtenaren door het kabinet van voormalig minister van Innovatie Crevits.

Quote Alle projecten werden uiteinde­lijk officieel geselec­teerd door de héle Vlaamse regering en de werkwijze is goedge­keurd door Europa en door het Rekenhof. Minister van Innovatie Jo Brouns (CD&V)

In het parlement werd haar opvolger Jo Brouns (CD&V) daarover ondervraagd. Hij ontkende dat de procedure problematisch zou zijn geweest en wees er bovendien op dat alle meerderheidspartijen achter de aanpak stonden. “Alle projecten werden uiteindelijk officieel geselecteerd door de héle Vlaamse regering en de werkwijze is goedgekeurd door Europa en door het Rekenhof.” Eerder zei ook Crevits als dat de procedure volgens haar correct is verlopen. “Mijn kabinet heeft geen druk gezet.”

Volledig scherm Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns (CD&V) © BELGA

‘Niet normaal’

De oppositie was niet onder de indruk van die uitleg en vroeg om meer transparantie. “Niemand bij het Rekenhof of in Europa kon namelijk weten dat het kabinet op deze manier is tussengekomen”, aldus Jos D’Haese van PVDA. “Als iedereen in de meerderheid dat deugdelijk bestuur vindt, dan heeft de hele regering een probleem.”

“Ook ik vind dit niet normaal”, zei Björn Rzoska van Groen. “Sommige dossiers hebben niet de geijkte procedure gevolgd, maar werden door het kabinet in de procedure geduwd. Vindt u het normaal om op die manier miljoenen subsidies te verdelen, gewoon omdat de bewuste instellingen toegang hebben tot het kabinet?”

Quote Waarom is er geen open oproep gelanceerd? Of tenminste een beoorde­ling door onafhanke­lij­ke experts? Maurits Van de Reyde (Open VLD)

Bij Vlaams Belang noemde Ilse Malfroot de werkwijze een voorbeeld van politieke beïnvloeding. “Als het kabinet kandidaten op de lijst heeft gezet, dan is dat niks minder dan politieke inmenging.” Voor Hannelore Goeman van Vooruit moet er een onderzoek komen naar alle dossiers waar mogelijk sprake is geweest van inmenging. Ook vanuit de meerderheid kwamen bemerkingen. “Waarom is er geen open oproep gelanceerd? Of tenminste een beoordeling door onafhankelijke experts?”, vroeg parlementslid Maurits Van de Reyde (Open VLD) zich af.

Groen heeft bij het kabinet van Brouns alvast alle briefwisseling en emails opgevraagd die te maken hebben met de verdeling van de 120 miljoen euro aan Veerkracht-subsidies. “Dan kan het parlement haar werk doen.”

