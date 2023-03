Oppositie reageert scherp op nieuw stikstofvoorstel: “Dit is geen regering meer, dit is een circus”

UPDATEHet Vlaams Parlement houdt dinsdag om 14 uur een extra plenaire met een actuadebat over de crisis in de Vlaamse regering . De conceptnota, die enkel de goedkeuring kreeg van N-VA en Open Vld, zou dan besproken moeten worden. “Dit is geen regering meer, dit is een circus”, stelt PVDA-fractieleider Jos D’Haese onomwonden. Ook voor Vlaams Belang blijft de nieuwe tekst “onverteerbaar”.

Alle oppositiepartijen hadden erop aangedrongen dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) eigenlijk vandaag al tekst en uitleg zou komen geven in het Vlaamse halfrond. Maar meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V stelden voor om het debat morgen te organiseren, zodat alle partijen intussen de kans zouden krijgen de nieuwe conceptnota over het stikstofdossier in te kijken. “Maar zolang CD&V geen kleur bekent en ook niet uit de regering stapt, kunnen we dat akkoord niet uitvoeren en komen we in onbestuurbaarheid terecht”, stelt Open Vld.

Volledig scherm Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). © Photo News

Bij PVDA is men niet mals voor de regeringscrisis. “Dit is geen regering meer, dit is een circus”, zegt D’Haese. Hij wijst vooral N-VA met de vinger. “Jan Jambon zou ons tonen dat Vlaanderen garant stond voor ‘goed, democratisch en stabiel bestuur’. We kregen in de plaats crisis na crisis, een minderheidskabinet dat voor onze ogen uit elkaar valt en een open oorlog binnen de regering” klinkt het. “Na de drama’s in de kinderopvang en de ouderenzorg, het lerarentekort en de wachtlijsten voor personen met een beperking brengt die partij nu de hele Vlaamse regering tot stilstand.”

“Geen enkel antwoord”

De nota kan PVDA niet overtuigen. “Het biedt geen enkel antwoord op de problemen waar onze boeren en onze natuur vandaag voor staan”, aldus D’Haese. “In de hele nota staat niks te lezen over eerlijke prijzen. Niks over hoe de banken de boeren onder druk zetten. Niks over de moordende concurrentie op internationale markten. Niks over hoe de subsidiepolitiek de kleine boeren uit de markt heeft geduwd. Dat getuigt van een totaal gebrek aan toekomstvisie voor onze landbouw.”

Volgens D’Haese is zijn partij voor een gelijke behandeling van landbouw en industrie. “Als het van de N-VA afhangt, krijgt de landbouw veel strengere normen opgelegd dan de industrie. Dat is onbegrijpelijk.”

Vlaams Belang: “Vlaamse democratie is even dood als regering”

Ook Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens reageerde ontgoocheld. Hij had er bij parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) nog op aangedrongen om gebruik te maken van haar prerogatief om zelf de plenaire samen te roepen. Maar Homans ging daar niet op in. “De regering zegt neen en het parlement schikt zich naar dat dictaat. De Vlaamse democratie is even dood als de Vlaamse regering”, aldus Janssens.

Voor Vlaams Belang blijft de nieuwe nota “onverteerbaar”. Volgens de partij leiden de aanpassingen tot extra onzekerheid en blijven de stikstofreducties “als een zwaard van Damocles boven de landbouwbedrijven hangen”. “Dit is nu een soort akkoord van de regering dat er eigenlijk geen is”, reageert Janssens.

Groen: “Onvoldoende”

Groen heeft niet alleen vragen bij het statuut van de ingediende conceptnota, maar de inhoud zou volgens de partij ook “onvoldoende” zijn. Eerder had covoorzitter Jeremie Vaneeckhout laten verstaan dat zijn partij enkel een tekst zou kunnen steunen die ook voorziet in een andere totaalvisie op landbouw. Groen zegt bereid te zijn om te spreken over de inhoud van de tekst. “Maar we gaan dat niet doen in de media”, klinkt het.

