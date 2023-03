Oppositie over stikstofakkoord: “Regering redt zichzelf, maar of ook natuur en boeren hiermee gered zijn...”

Lees alles over het stikstofakkoord in ons dossier.

Groen

“Er is een akkoord en dat is meer dan wat iemand nog van deze regering verwachtte. Met dit akkoord redt de regering zichzelf. Maar of ook de natuur en onze boeren hiermee gered zijn, dat is nog maar de vraag”, aldus Vlaams Groen-fractieleider Björn Rzoska en parlementslid Mieke Schauvliege.

“Tijdens de persconferentie deelden de ministers veel bloemetjes uit aan elkaar, de opluchting over het eigen voortbestaan is blijkbaar groot. Over de concrete inhoud van het akkoord is op dit moment echter weinig bekend. Of niet alleen de regering, maar ook onze natuur en onze boeren vandaag opnieuw toekomstperspectief krijgen, is dus nog erg onduidelijk”, aldus Groen. De partij hoopt het akkoord snel te krijgen zodat ze het grondig kan analyseren.

Vooruit

Voor Vooruit verschilt het stikstofakkoord nauwelijks van het zogenaamde krokusakkoord van een jaar geleden. Alleen worden de punten die het moeilijkst liggen voor CD&V nu over de verkiezingen getild.

“Dit is in grote lijnen gewoon hetzelfde akkoord dat een jaar geleden op tafel lag met als grote verschil dat men er nu voor kiest om de effecten die het moeilijkst liggen voor CD&V over de verkiezingen te tillen”, stelt Vlaams parlementslid Bruno Tobback vast. “Definitieve oplossingen voor het stikstofprobleem zullen nu gewoon nog meer tijd vragen. Er is dus weinig tot niks veranderd tegenover een jaar geleden. Ondertussen heeft het gebakkelei voor de galerij alleen de kranten gevuld en bleef het beleid achter”, besluit hij.

PVDA

Ook PVDA is teleurgesteld. “De regering schuift de grote discussiepunten, met name over de gelijke behandeling van landbouw en industrie, gewoon opnieuw voor zich uit. En fundamenteel biedt ze geen enkel antwoord op de vraag hoe boeren een eerlijke prijs gaan krijgen voor hun producten om duurzamer te kunnen werken”, stelt fractieleider Jos D’Haese.

Het akkoord biedt volgens de PVDA geen antwoorden aan de boeren die vorige week nog massaal in Brussel op straat kwamen. “Ze zijn jarenlang gepusht naar schaalvergroting door Europese subsidies, worden uitgemolken door de banken en krijgen dumpingprijzen voor hun producten. Nu worden zij voor het blok geplaatst door dezelfde partijen die dat allemaal mogelijk gemaakt hebben.”

De partij vindt het onbegrijpelijk dat de ongelijke behandeling van landbouw en industrie zeker op korte termijn overeind blijft. “Bovendien stelt de Vlaamse regering de beslissing hierover gewoon nóg eens uit met een nieuw openbaar onderzoek. Wat Vlaanderen zelf doet, blijft het voor zich uit schuiven. Deze regering redt met dit akkoord misschien haar eigen hachje, maar biedt de boeren nog steeds geen zekerheid”, aldus D’Haese.

Voor de PVDA is het essentieel dat landbouwers eerlijke prijzen krijgen voor hun producten: “Eerlijke prijzen voor kwalitatieve producten, dat is het beginpunt voor een echte boerenlandbouw met respect voor de natuur.”

Vlaams Belang

Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, reageert op Twitter: “De Vlaamse regering heeft beslist niet te beslissen: de twee essentiële discussiepunten worden over de verkiezingen getild. De regering-Jambon redt zichzelf met een typisch Belgisch compromis. De boeren zijn er helaas niet mee gered.”

“Lachende ministers op de persconferentie. Onze landbouwers hebben minder reden tot lachen. Het boerenmotto van de Vlaamse regering wordt: minder, minder, minder. Extreme groene regeldrang zal onze landbouwers naar de uitgang duwen”, vult hij de Vlaams Belanger aan.

“De Vlaamse regering voert hiermee het strengste stikstofbeleid van Europa en daar mag de belastingbetaler 3,6 miljard euro voor ophoesten. De euforie van de Vlaamse regering is totaal misplaatst, er zijn vandaag echt geen winnaars”, aldus Janssens.

Voka

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, reageert in een persbericht “bijzonder opgelucht”. “Voka drong er in de laatste maanden herhaaldelijk op aan om snel een definitieve oplossing uit te werken voor het stikstofprobleem. We zijn blij met het bereikte akkoord. Onze bedrijven hebben rechtszekerheid nodig om verder te kunnen investeren in de Vlaamse economie”, schrijft gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

VBO

De CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen reageert ook al kort op Twitter. Het “akkoord moet weg effenen voor evenwicht tussen rechtszekerheid, verdere ontplooiing en ecologische voetafdruk”, aldus Pieter Timmermans.

