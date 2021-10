Oppositie niet te spreken over communicatie regering: "Eerst persconferentie, dan pas parlement inlichten. Dat ze hun persconferentie om 16 uur geven”

Opklarin­gen in het westen, elders zwaarbe­wolkt en regenach­tig

8:11 Deze ochtend is het droog met opklaringen in het westen. Elders is het zwaarbewolkt met lichte tot matige regen, eerst in het noordoosten en later ook in het centrum van het land. Gedurende de namiddag sleept de regenzone over het zuidwesten van het land. Dat meldt het KMI.