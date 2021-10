Oppositie hekelt onduidelijkheid over inscheeptaks op korte vluchten

De regering wil een CO2-compensatie invoeren op korte vliegreizen van minder dan 500 kilometer. Maar hoeveel die zal bedragen en welke passagiers die zullen moeten betalen is compleet onduidelijk, hekelde de oppositie in de Kamer. “Slecht bestuur”, sneerde N-VA-Kamerlid Theo Francken. “U brengt de concurrentiepositie van Brussels Airport in gevaar.”

De regering-De Croo klopte gisteren een begrotingsakkoord af, dat gepaard gaat met een hele resem maatregelen. Eén daarvan is de invoer van een CO2-compensatie op korte vliegreizen van minder dan 500 kilometer. Die inschepingstaks moet volgend jaar al 30 miljoen euro opbrengen in de staatskas, leren de begrotingstabellen, maar hoeveel de CO2-compensatie precies zal bedragen en of ook transferpassagiers ze zullen moeten betalen, is nog niet duidelijk. Wel duidelijk: vanop Brussels Airport wordt ‘maar’ naar acht bestemmingen onder de 500 kilometer gevlogen.

N-VA-Kamerlid Theo Francken vreest alvast voor een fors prijskaartje voor de passagiers, maakte hij deze middag duidelijk tijdens het Kamerdebat over de beleidsverklaring die premier Alexander De Croo gisteren gaf. “De acht bestemmingen op Brussels Airport waren vorig jaar (middenin de coronapandemie, red.) goed voor ruim 660.000 vliegbewegingen. Met een opbrengst van 30 miljoen euro betekent dat meer dan 45 euro toeslag per ticket”, zei hij. Volgens Francken dreigt de maatregel hoe dan ook de concurrentiepositie van de luchthaven van Zaventem onderuit te halen, omdat de taks niet op Europees niveau wordt ingevoerd. “Dat is slecht bestuur en dat kunt u de luchthaven en de vele werknemers niet aandoen.”

Ook Catherine Fonck (cdH) en Raoul Hedebouw (PVDA) en onafhankelijk parlementslid Jean-Marie Dedecker hekelden de onduidelijkheid over de beslissing. “Er staat 30 miljoen ingeschreven, maar u weet niet waar die vandaan moet komen. Hebben jullie dan gewoon vogelpik gespeeld?”, sneerde die laatste.

Bijdrage vragen

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) bevestigde dat het inderdaad de bedoeling is om een bijdrage te vragen voor vluchten onder de 500 kilometer en dat die 30 miljoen euro moet opleveren. Over de hoogte van de taks sprak de Ecolo-vicepremier zich niet uit, al benadrukte hij wel dat een soortgelijk systeem ook in Frankrijk en Nederland bestaat. Volgens Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt is het kader vastgelegd tijdens de begrotingsopmaak en is het nu de bedoeling om “de ambities te realiseren en operationaliseren in thematische debatten en commissiewerk”.

De Vriendt benadrukte wel dat de opbrengst van de taks naar investeringen in het spoor gaat. Van de 1 miljard euro in het moderniserings- en investeringspakket dat de regering dinsdag heeft afgeklopt, gaat 250 miljoen euro naar het openbaar vervoer.

Volgens Maria Vindevoghel (PVDA) is dat echter maar een habbekrats. “Het nieuwe station van Bergen alleen al kost meer dan dat. Hoe gaat u daar dan meer treinen mee doen rijden?”, zei ze. De 250 miljoen euro komt wel bovenop de 365 miljoen euro die in het regeerakkoord wordt voorzien. Volgens Ecolo-Kamerlid Gilles Vanden Burre heeft Vivaldi sinds de start in oktober vorig jaar zelfs al anderhalf miljard in het spoor gepompt, geld uit de Europese relancepot inbegrepen. “U zou ons moeten feliciteren”, zei hij. “Dat is een echte ommezwaai in het beleid van dit land.”