Oppositie hekelt energieakkoord: “De echte Vivaldi had tenminste zijn seizoenen netjes op een rij”

Demir stuurt aan op nieuw uitstel voor capaci­teits­ta­rief: “Wat nu op tafel ligt is een ‘no go’”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir stuurt aan op een nieuw uitstel voor het capaciteitstarief. Door dat tarief, dat de VREG in juli wil invoeren, zou een derde van de verbruikers meer moeten betalen voor hun factuur. Vooral kleine verbruikers worden in dat geval getroffen. De energieregulator beslist autonoom over de tariefstructuur, maar wat nu op tafel ligt is voor Demir een “no-go”. “No pasaran. We gaan geen gekke dingen doen”, klonk het in het Vlaams parlement.

2 februari